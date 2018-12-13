Татары Москвы снимут документальный фильм о Мусе Джалиле

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Штаб татар Москвы провел мероприятие, посвященное поэту, герою Мусе Джалилю (1906 – 1944). В вечере памяти приняла участие дочь поэта – Чулпан Залилова, сообщает пресс-служба Штаба татар Москвы.



Чулпан Залилова выразила слова благодарности организаторам мероприятия, а активисты договорились ко дню рождения поэта, которое отмечается 15 февраля, подготовить документальный фильм.



Участие в мероприятии приняли поэты, ученые, общественные деятели, активисты студенческих клубов и татарских организаций. Вечер памяти начался с исполнения песни «Жырларым» на слова Джалиля. Организатор и ведущий мероприятия, московский поэт Ахат Мухамедов продекламировал стихи Мусы Джалиля, а также зачитал свои стихотворения, посвященные Джалилю и его дочери Чулпан.



В рамках вечера московский краевед Ахмет Галимов поднял проблемы татарской литературы. Он отметил, что в 1920 – 30-х годах в Москве была сформирована целая плеяда молодых литераторов, творящих на татарском языке, а сегодня молодые поэты пишут только на русском. Он призвал к возрождению татарской литературы.





Бывший Полномочный представитель РТ в России Назиф Мириханов считает, что стихами Мусы Джалиля уже воспитывается четвертое поколение, и его творчество не теряет актуальность, художественную ценность. На вечере также выступили московские поэты Лилия Сафина и Анис Шаймарданов, а активист Штаба татар Москвы Салават Сурмятов наизусть рассказал стихи Джалиля на татарском языке.

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