В России продолжается отбор молодых профессионалов будущего WorldSkills-2019

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В эти дни в России проходит отбор участников расширенного состава национальной сборной по компетенциям FutureSkills для участия в WorldSkills-2019 в Казани. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила сегодня заместитель гендиректора по организации чемпионатов по стандартам WSI федерального и международного уровня союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Карина Саликова.

«Сейчас проходит первый этап отбора в расширенную сборную по FutureSkills. Критериев отбора достаточно много. Это стрессоустойчивость, умение работать в экстремальной ситуации, владение IT и цифровыми технологиями», — сообщила она.

Экспериментальная соревновательная зона по перспективным профессиям будет организована в рамках чемпионата мира WorldSkills Kazan – 2019 на отдельной площадке в 10 тыс. квадратных метров. Здесь будут демонстрироваться компетенции цифрового будущего. В рамках FutureSkills участники будут соревноваться в 15 основных компетенциях. Представители 7 дополнительных компетенций продемонстрируют свои возможности вне конкурса.

«На втором этапе отбора мы будем смотреть квалификацию и компетенцию конкурсантов. Если сейчас в расширенном составе национальной сборной России более 200 человек, то здесь планируется подобрать около 100 человек», — отметила собеседница информагентства.

В данном направлении будут задействованы молодые люди в возрасте от 16 до 28 лет. В соревновательной программе есть разные компетенции – корпоративная защита от внешних угроз, лазерные технологии, управление беспилотными летательными аппаратами. Есть компетенции в сфере IT, а также совмещающие в себе инженерные навыки.

FutureSkills – одна из приоритетных инициатив движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленная на опережающую подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке. Главной задачей нового направления является проектирование новых компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики.



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