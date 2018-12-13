В госреестр недвижимости попали границы 106 территорий объектов культурного наследия Татарстана

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В единый государственный реестр недвижимости внесены границы 106 территорий объектов культурного наследия, которые расположены в Татарстане. Три объекта имеют федеральный статус, остальные – муниципальный и региональный, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

«Среди них – дома и усадьбы, церкви и мечети, духовное училище, Дворец культуры и другие объекты, представляющие историческую и культурную ценность. К примеру, теперь на кадастровой карте отображается дом известного российского физика, метеоролога и педагога Константина Котелова. Объект расположен в Казани. Также в реестр добавлены Усадьба Тихомирнова и Здание офицерского собрания», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что наличие в реестре недвижимости сведений об объектах культурного наследия позволяет исключить нарушения законодательства при планировании развития территорий. Кроме того, снижает риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В ЕГРН содержатся сведения о границах 306 территорий объектов культурного наследия Татарстана. Всего в республике – более 1,6 тыс. таких объектов.

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