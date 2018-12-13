В Казани за новое мошенничество судят лже-риелтора, который отбывает срок

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Елена Саляхова). Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело о новом эпизоде мошенничества риелтора Михаила Рыбака. После того, как в прошлом году мужчину отправили за решетку, в суд с иском обратились еще два потерпевших.

В суде установили, что зимой 2015 года Рыбак выставил на продажу два участка по привлекательной цене и быстро нашел покупателей. Однако, когда снег растаял, покупатели увидели, что участок находится в овраге. Они потребовали, чтобы Рыбак вернул им 300 тысяч рублей, но тот отказался.

Одним из свидетелей по делу проходит заказчик риелторских услуг Рыбака. Генеральный директор некой фирмы заключил с подсудимым договор, чтобы он размежевал земельные участки в Куюках и подготовил их к продаже.

«Ко мне приходили два человека и жаловались, что их участки в овраге. Сказали, что Рыбак деньги им не возвращает. Тогда я им посоветовал обратиться в следственный комитет», – рассказал свидетель.

Потерпевшие обратились в полицию и против Михаила Рыбака вновь возбудили уголовное дело. Свою вину он не признает.

Напомним, в прошлом году Михаила Рыбака осудили за мошенничество с земельными участками. Будучи руководителем фирмы «АРС», он заключил договор на подготовку и продажу земельных участков в нескольких районах РТ. Около 90 человек дали риелтору задаток за земельные участки, но на счет фирмы он их не перевел. Таким образом Рыбак похитил 15 миллионов рублей. Вахитовский районный суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы.

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