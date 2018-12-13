Химия в чистящих средствах «учит» микробов противостоять антибиотикам

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Химические вещества в составе чистящих средств вызывают у микробов устойчивость к антибиотикам, сообщает Planet Today со ссылкой на сотрудников американского университета.

Ученые взяли пробы пыли из десятка спортивных учреждений — именно здесь люди чаще всего используют антибактериальные салфетки и другие вещества для обеззараживания.

«В пробах со спортивного инвентаря было зафиксировано ощутимое количество триклозана (противогрибковый и антибактериальный агент широкого спектра действия – прим. Т-и), обнаружились бактерии с генетическими маркерами, указывающими на устойчивость к определенным антибиотикам», — рассказывают авторы исследовательского проекта.

Ученые отмечают, что именно триклозан способствует повышению устойчивости бактерий к антибиотикам. Вещество добавляют в зубную пасту и некоторые гигиенические средства.

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