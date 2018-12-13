В Альметьевске появилась единственная лыжная база для детей с поражением ОДА

(Альметьевск, 13 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Альметьевске на базе Лицея № 2 появилась единственная в городе лыжная база для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, в которой на данный момент занимаются 12 детей.

«Большое спасибо нашим спонсорам „Татнефти“ за помощь с новым зданием. Теперь нам есть, где хранить инвентарь и лыжи для опорников. Сейчас занимается не так много детей, 12 — 15. Они съезжаются со всего города с желанием заниматься лыжным спортом. Сейчас у нас около 20 пар лыж для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это единственная лыжная база для таких детей в городе», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» тренер по работе с детьми с ОВЗ Василий Архипов.

Проверил состояние нового здания сегодня Президент Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан Ильшат Фардиев совместно с главой Альметьевского муниципального района Айратом Хайруллиным.

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