(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Казани завкабинетом кафедры и проректора подозревают в получении 690 тысяч рублей взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В процессе расследования дела о незаконной выдаче дипломов правоохранители установили дополнительный эпизод преступной деятельности сотрудниц казанских вузов.

Выяснилось, что семь человек передали фигуранткам и их возможному неустановленному сообщнику 690 тысяч рублей за выдачу дипломов КНИТУ-КАИ и дипломов о прохождении курсов повышения квалификации Татарского института переподготовки кадров агробизнеса. Получить дипломы успели только три человека.

По данным фактам в отношении семи человек возбудили уголовные дела о даче, либо покушении на дачу взятки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заведующую кабинетом кафедры КНИТУ и проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса задержали при передаче 800 тысяч рублей. Деньги предназначались на «покупку» дипломов без обучения и сдачи экзаменов.

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