Разиль Валеев предложил изучить опыт регионов РФ для улучшения закона об охране культурного наследия

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил необходимость изучения опыта регионов России для совершенствования законодательства об охране культурного наследия. Об этом депутат заявил сегодня на заседании комиссии ГС РТ по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, сообщает пресс-служба парламента РТ.

На заседании была проанализирована действенность Закона РТ «Об объектах культурного наследия в РТ». По словам Разиля Валеева, республиканский закон помог сохранить сотни историко-культурных, архитектурных и археологических объектов, способствовал развитию туризма и привлечению инвестиций в эту сферу.

«В настоящее время не урегулирован порядок выплаты компенсации затрат, произведенных физическим или юридическим лицом, являющимся собственником объекта культурного наследия регионального значения, либо пользующимся им на основании договора безвозмездного пользования и производящим за счет собственных средств работы по его сохранению. Действие данной нормы из года в год приостанавливается. Надо обсудить с коллегами в регионах, как у них реализуется такая норма», – отметил Валеев.

Он также рассказал, что во время мониторинга поступили предложения о разработке программы инвестиционной привлекательности и стратегии по эффективности использования объектов культурного наследия.

Валеев отметил, что фонд «Возрождение» готовит поправки в Закон «Об объектах культурного наследия РТ». «Действующий закон не регулирует ряд принципиальных вопросов, связанных с реализацией Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Фонд предлагает принять соответствующий законопроект, который позволит создать необходимые гарантии сохранности, целостности и подлинности объектов, включенных в список ЮНЕСКО. Нужно оказать содействие фонду, тщательно просчитать расходы, которые могут потребоваться для реализации данного законопроекта», – подчеркнул он.

По словам заместителя Председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, государство серьезно озаботилось проблемой охраны исторических и культурных памятников. «Понимание важности вопроса со стороны муниципальных властей – залог сохранности объектов культурного наследия и передачи их следующим поколениям», – заключил он.

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