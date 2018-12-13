В России могут начать штрафовать за вовлечение детей в несанкционированные акции

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, который позволит штрафовать деятелей, вовлекающих несовершеннолетних в несанкционированные акции, пишет «Российская газета».

Такое решение связано с повышением задержаний подростков на митингах. Проект прошел первое и второе чтения. Один из авторов, Евгений Ревенко отмечает, что несовершеннолетние стали едва ли не основной аудиторией организаторов такого рода акций, так называемым расходным материалом.

По его словам, законопроект не будет ограничивать свободу собраний и ущемлять интересы несовершеннолетних, а призван бороться лишь с организаторами несанкционированных акций, которые пытаются втянуть подростков в политику.

Согласно проекту, за первое нарушение организаторам акций грозит арест на срок до 15 суток. Кроме того, могут наложить штраф в размере до 50 тыс. рублей, должностным лицам могут наложить штраф до 100 тыс. рублей, для компаний — до 500 тыс. рублей.

Повторное совершение правонарушения будет караться повышенной административной ответственностью.

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