Минниханов призвал инноваторов Татарстана выходить с проектами за пределы республики

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ» и посоветовал им продвигать свои проекты не только в республике, но и по всему миру.

«Эти проекты не могут замыкаться только контуром республики. Мы должны смотреть глобально – как привлекать, так и продвигать наши проекты по всему миру. Если мы будем замыкаться, значит, рынок у нас достаточно ограниченный, возможности – тоже», — сказал Минниханов и добавил, что республика и дальше будет продвигать идеи инноваторов.

По мнению Рустама Минниханова, конкурс важен для страны в целом.

«14-й год подряд мы видим, какие интересные и мощные проекты. Это не только Татарстан, это и наши российские субъекты, и есть даже проект из-за границы. [Всего] около двух тысяч проектов», — отметил Президент Татарстана.

Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проходил в 14-й раз. С 1 января по 15 октября этого года на конкурс приходили проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического и социального развития республики. Участники соревновались в девяти номинациях, включая «Инновации в образовании», «Цифровая экономика», «Патент года», «Социально значимые инновации», «Молодежный инновационный проект» и др.

Победителям в зависимости от номинации вручают денежные призы от пяти до 30 тыс. рублей, а также премии и целевое финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда РТ до 220 тыс. рублей.

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