Фонд «Возрождение русской усадьбы» объявил конкурс на присуждение премии «Культурное наследие»

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Национальный фонд «Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры РФ объявил конкурс на присуждение XIV Национальной премии «Культурное наследие» на 2018-2019 гг. по теме: «Архитектурные и археологические памятники России: сохранение, популяризация и возрождение». Об этом сообщается на сайте фонда.

Соискателями премии могут выступать физические и юридические лица, представившие реализованные проекты и результаты постоянной деятельности в сфере сохранения, популяризации и возрождения объектов наследия.

Конкурс проходит по номинациям: Хранитель, Доброхот, Меценат, Владелец, Археолог, Специальная премия для представителей строительно-реставрационного комплекса и др.

Также в этом году ввели специальную номинацию «Новое поколение», ее лауреатами могут стать молодые искусствоведы, археологи, архитекторы-реставраторы, музейные работники, градостроители, краеведы и др.

Заявки и приложения принимаются до 10 марта 2019 года в электронном виде заполненные по форме, размещенной на сайте фонда.

Подробная информация по телефону: 89645701587, e-mail: usadba@fondus.ru.

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