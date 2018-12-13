Татар-информ

13 декабря 2018, 17:50

Общество

28 челнинских семей получили ключи от квартир от «Объединения молодежного строительства РТ»

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Общество

28 челнинских семей получили ключи от квартир от «Объединения молодежного строительства РТ»

Фото: Эльвира Мухаметдинова

В прошлом году в республиканский закон были внесены изменения, которые существенно увеличили объем государственной поддержки молодых семей.

(Набережные Челны, 13 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Набережных Челнах прошла церемония заселения 28 молодых семей в новый жилой дом.

Новоселье прошло в рамках реализации республиканского закона о поддержке молодых семей при улучшении жилищных условий. В торжестве приняли участие заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков, председатель совета «Объединение молодежного строительства РТ» Валерий Бородкин,  руководитель Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Автограда Ильмир Исхаков, генеральный директор ЖСК «Комфортное жилье» Михаил Золотухин и другие.

 

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Валерий Бородкин, в целом в  64-м микрорайоне квартиры получили 98 молодых семей.

Суть республиканского закона о поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий заключается в том, что молодые пары оплачивают стоимость жилья на возвратной, но беспроцентной основе. Оплата производится в рассрочку сроком на 15 лет. Размер государственной поддержки в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально.

«В прошлом году в закон были внесены изменения, которые существенно увеличили объем государственной поддержки молодых семей при улучшении жилищных условий. И хочу отметить, что сегодняшние новоселы получили ее в значительно большем объеме, чем те, кто заселялся ранее. Поскольку до этого объем госсподдержки был фиксированным и составлял 400 тысяч рублей, то теперь он рассчитывается в зависимости от состава семьи и рыночной стоимости квадратного метра жилья. Сложно назвать „среднюю температуру по больнице“, но могу с уверенностью сказать, что семья, состоящая из двух человек, может рассчитывать на поддержку в размере 1 млн 100 тысяч рублей, а семья из пяти человек получает свыше 2 млн 300 тысяч рублей», — сообщил председатель совета «Объединение молодежного строительства РТ».

С начала реализации закона в Татарстане получили квартиры 4 тыс. 205 семей, а в Челнах госсподдержкой воспользовалась 1891 семья. Сейчас на учете в Автограде стоит свыше 300 молодых семей.

Как рассказал генеральный подрядчик, гендиректор ЖСК «Комфортное жилье» Михаил Золотухин, новый кирпичный дом 64/3 по проспекту Яшьлек — один из трех домов жилого комплекса, возведенных компанией.  

В жилом комплексе имеются две большие детские площадки с ярким дизайном для детей разного возраста и спортивные площадки. На въездах во двор установлены шлагбаумы, оборудовано видеонаблюдение с доступом всех жильцов к просмотру камер в режиме «онлайн».

Все квартиры сдаются с улучшенной чистовой отделкой, они оборудованы счетчиками учета воды, тепла и электроснабжения, в них установлены радиаторы с терморегуляторами.  

Золотухин также подчеркнул, что нынешний дом сдается раньше намеченного срока, а значит у новоселов есть реальный шанс отпраздновать Новый год в новой квартире.

На церемонии вручения ключей заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что получить свое жилье — большая радость, а получить его накануне Нового года — радостно вдвойне.

После церемонии разрезания ленточки новоселы и гости осмотрели квартиры. Они оказались просторными, качественно отделанными и готовыми для проживания.

 

 

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