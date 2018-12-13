Эксперт: WorldSkills-2019 в Казани обгонит Абу-Даби по количеству участников

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). WorldSkills-2019 в Казани вызывает громадный интерес у мирового сообщества молодых профессионалов. Рост числа участников соревнований в столице Татарстана по сравнению с прошлогодним чемпионатом в Абу-Даби составит около 30%.

Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила сегодня заместитель гендиректора по организации чемпионатов по стандартам WSI Федерального и Международного уровня союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Карина Саликова.

«У WorldSkills International есть статистика, существующая с 2005 года. Ежегодно количество конкурсантов и экспертов увеличивается примерно на 10%. Что касается чемпионата, который планируется в августе 2019 года в Казани, то этот рост составит почти 30 процентов. Такого ажиотажа и интереса не было никогда», — сказала она.

Согласно данным эксперта, в движении WorldSkills International на данный момент задействовано 80 стран, 68 из них планируют принять участие в соревнованиях в Казани. В прошлом году в чемпионате Абу-Даби приняли участие 1300 конкурсантов. На участие в Казани поступили заявки от 1600 человек, и это без учета участников компетенции FutureSkills.

«Экспертов будет около 1,5 тыс., что гораздо больше, чем было в Абу-Даби. В рамках стандартных соревнований молодые люди будут состязаться по 56 компетенциям, по 12 из них будут соревноваться дети из России и шести стран мира. Кроме того, будет представлено 15 компетенций FutureSkills», — рассказала Карина Саликова.

Для проведения FutureSkills в Казани будет построен павильон на 10 тыс. квадратных метров. Здесь будут демонстрироваться компетенции цифрового будущего. В рамках FutureSkills участники 7 дополнительных компетенций продемонстрируют свои возможности вне конкурса. Ожидается, что в данном направлении будет задействовано более 100 человек в возрасте от 16 до 28 лет.

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