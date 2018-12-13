Гендиректор «Рубина» о защитнике Флоресе: Чико у нас на контракте, расставаться с ним мы не намерены

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов опроверг слухи о желании клуба расстаться с 31-летним игроком, центральным защитником Чико Флоресом. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

31-летний Чико Флорес перешел в «Рубин» нынешним летом на правах свободного агента из испанской «Гранады». Отыграв 8 матчей за казанцев, он получил травму 22 сентября в игре в Туле с «Арсеналом» и с тех пор ни разу в состав «Рубина» не попадал.

Пошли слухи о желании казанского клуба расстаться с Флоресом, однако Рустем Сайманов не подтвердил информацию о желании клуба проститься с испанцем.

«Никогда не говори „никогда“. В принципе мы можем расстаться с любым футболистом. Он не тренируется с командой? Да у нас много кто не тренируется, это внутрикомандное дело. Тут нет проблем. Чико — действующий футболист, он на контракте с клубом до июня 2020. Вот если будет предложение по нему, то это другое дело, а пока он наш игрок, и мы не намерены с ним расставаться», — заключил гендиректор казанского футбольного клуба.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.