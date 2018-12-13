Татар-информ

13 декабря 2018, 15:48

Культура

Рустам Минниханов наградил орденом Почета главу Качаловского театра Александра Славутского

Рекомендуем

Культура

Рустам Минниханов наградил орденом Почета главу Качаловского театра Александра Славутского

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана в Атнинском районе принял участие в мероприятии, посвященном открытию Года театра в России.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию Атнинского государственного театра им. Г. Тукая и открытию Года театра. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год в России был объявлен Годом театра.

«Несмотря на все события, театр со всеми его традициями удалось сохранить до сегодняшних дней. В 2011 году ему был присвоен государственный статус», — сказал Рустам Минниханов, напомнив, что Атнинский театр открылся в 1918 году, в тяжелый период в истории страны. 

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ†ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ Ð“Ð¾Ð´Ð° Ñ‚ÐµÐ°Ñ‚Ñ€Ð°. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Президент отметил, что Татарстан имеет мощный потенциал в области развития театрального дела — действуют учебные заведения по подготовке специалистов, укрепляется материально-техническая база театров, реализуются мероприятия по поддержке и развитию театрального искусства. Всего в республике работают 15 государственных и 3 муниципальных театра, действуют несколько частных театральных проектов.

Затем Президент Татарстана вручил ряд государственных наград. Так, ордена Почета удостоился директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Традиционный концерт Госансамбля песни и танца РТ посвятили юбилярам коллектива
Новости дня
16:40
Эксперт: WorldSkills-2019 в Казани обгонит Абу-Даби по количеству участников

В рамках основной программы WorldSkills-2019 молодые люди будут состязаться по 56 компетенциям.

16:18
Эксперт: WorldSkills-2019 станет вызовом для России и Казани

В программу чемпионата WorldSkills-2019 в столице Татарстана войдут компетенции FutureSkills.

16:06
Гендиректор «Рубина» о защитнике Флоресе: Чико у нас на контракте, расставаться с ним мы не намерены

Гендиректор казанского «Рубина» прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» ситуацию с испанским защитником команды Чико Флоресом.

15:58
На 72 млн рублей из бюджета РТ в центре Казани восстановлено здание конца XIX века

Двухэтажное строение в Старо-Татарской слободе займет Центр Творчества кряшен Республики Татарстан.

15:48
Рустам Минниханов наградил орденом Почета главу Качаловского театра Александра Славутского

Президент Татарстана в Атнинском районе принял участие в мероприятии, посвященном открытию Года театра в России.

15:46
Мошенники взломали страницу ТНВ в «ВКонтакте», разместив пост о помощи якобы пострадавшему человеку

Пост с фейковой новостью был оперативно удален, но был замечен в нескольких других группах в «ВКонтакте».

15:35
Житель Высокогорского района попытался в носке пронести в ИК-3 марихуану

У посетителя изъяли 16,4 грамма наркосодержащего растения.

15:19
В Челнах прокурор запросил для устроившего поножовщину из-за места парковки 10 лет строгого режима

Подсудимый сказал на суде, что убивать не хотел, а потерпевший попросил наказать его по всей строгости закона.

15:17
В Казани задержали домушника, который выносил из незапертых квартир женские сумки

41-летнего злоумышленника задержали по горячим следам.

15:16
Новоселы о новом доме в «Салават Купере»: Посмотрели дом – хороший, красивый, всё нравится

Около 300 семей отметили свое новоселье в «Салават Купере».

15:15
Жители Бугульмы с билетом «самолет + автобус» смогут улететь в Москву через «Бегишево»

Пассажиры, прилетевшие из Москвы, в аэропорту смогут пересесть на автобус, который довезет до Бугульмы.

14:59
В Татарстане водителя зажало в «Тойоте» после столкновения с грузовой «ГАЗелью»

Лобовое столкновение автомобилей произошло на 216-м километре трассы Казань – Оренбург.

14:58
Няням и репетиторам продлили налоговые каникулы до 2020 года
14:46
УНИКС узнал первого соперника по второму этапу Кубка Европы

В следующий этап Еврокубка Топ-16 выйдут по четыре лучшие команды из четырех групп.

14:41
Прокуратура потребовала, чтобы УК отремонтировала кровлю гостиницы в центре Казани

На улице Баумана несколько кирпичей рухнули на тротуар и едва не задели прохожих.

14:40
На реабилитацию пострадавших на производствах Татарстана требуется 1,5 млрд рублей в год

В 2018 году новые машины Lada Granta получили 54 человека, пострадавших на производствах республики.

14:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о конкурсе для студентов-журналистов «Комеш калэм»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:08
В Казани выберут 160 лучших инновационных идей для Татарстана

В татарстанском конкурсе поучаствовали почти 2 тыс. проектов российских и зарубежных авторов.

14:02
В России отзовут более семи тысяч автомобилей Audi
13:40
Галимова: Более 80% татарстанцев положительно оценивают межнациональный климат в РТ

92% респондентов никогда не сталкивались с ущемлением прав по признаку национальности, языковой или религиозной принадлежности.

13:37
В Кабардино-Балкарии ликвидировали 4 подпольных завода, на которых подделывали татарстанскую водку

Оперативники изъяли 32 тысячи бутылок поддельной водки «Ханская» и «Tundra».

13:32
Автозаводской район Набережных Челнов украсят семь елок и новогодняя иллюминация

Новогодние праздники начнутся 20 декабря с открытия елки на бульваре Боровецкий.

13:27
В Казани задержали вора, который с помощью молотка и отвертки вынес из магазина 9 смартфонов

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

13:14
Татарстанцы завоевали 16 медалей на первенстве мира по борьбе на поясах

По итогам первенства татарстанцы заработали 16 медалей – пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

13:09
Очевидцы сняли на видео потоп на улице Латыпова в Казани

Причины инцидента устанавливаются.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×