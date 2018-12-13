Рустам Минниханов наградил орденом Почета главу Качаловского театра Александра Славутского

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию Атнинского государственного театра им. Г. Тукая и открытию Года театра. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год в России был объявлен Годом театра.

«Несмотря на все события, театр со всеми его традициями удалось сохранить до сегодняшних дней. В 2011 году ему был присвоен государственный статус», — сказал Рустам Минниханов, напомнив, что Атнинский театр открылся в 1918 году, в тяжелый период в истории страны.

Президент отметил, что Татарстан имеет мощный потенциал в области развития театрального дела — действуют учебные заведения по подготовке специалистов, укрепляется материально-техническая база театров, реализуются мероприятия по поддержке и развитию театрального искусства. Всего в республике работают 15 государственных и 3 муниципальных театра, действуют несколько частных театральных проектов.

Затем Президент Татарстана вручил ряд государственных наград. Так, ордена Почета удостоился директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский.

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