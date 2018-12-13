Татар-информ

13 декабря 2018, 18:14

Сельское хозяйство

Два из трех сахарных заводов Татарстана завершили переработку сахарной свеклы

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Сельское хозяйство

Два из трех сахарных заводов Татарстана завершили переработку сахарной свеклы

Объем произведенного сахара на трех завода республики позволяет полностью обеспечить потребности региона в этом продукте.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Два из трех сахарных заводов Татарстана полностью завершили переработку сахарной свеклы, сообщили ИА «Татар-информ» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

В ЗАО «Нурлатский сахар» переработано 169,8 тыс. тонн свекловичного сырья, произведено 28 тыс. тонн сахара, что меньше показателя прошлого года на 13,2 тыс. тонн. В ООО «Буинский сахар» переработано 491,2 тыс. тонн свеклы, выработано 85,7 тыс. тонн сахара — на 7,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. 

«Переработка сахарной свеклы продолжается на самом крупном сахарном заводе республики — ОАО „Заинский сахар“. На сегодня здесь заготовлено 1 млн 81,2 тыс. тонн сахарной свеклы, из них переработано 818,3 тыс. тонн, выработано 126,6 тыс. тонн сахара», — сообщил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

По оперативным данным министерства, в республике по состоянию на 13 декабря произведено около 240,4 тыс. тонн сахара (показатель на аналогичную дату прошлого года составляет 249,3 тыс. тонн). «Объем произведенного на наших трех завода сахара позволяет полностью обеспечить потребности республики в этом продукте, часть продукции будет реализована за пределами Татарстана в других регионах», — отметил начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Дмитрий Яшин.

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