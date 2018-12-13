Мошенники взломали страницу ТНВ в «ВКонтакте», разместив пост о помощи якобы пострадавшему человеку

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Телерадиокомпания «Новый век» призывает граждан не распространять пост с просьбой о материальной помощи якобы пострадавшему в страшной аварии человеку, который был размещен на странице компании во «ВКонтакте».

12 декабря официальная страница телекомпании «ВКонтакте» подверглась атакам мошенников, которые от имени ТНВ обратились к подписчикам с просьбой помочь человеку, якобы пострадавшему в страшном ДТП.

«В подкрепление психологического воздействия пост от имени ТНВ был проиллюстрирован страшными фотоснимками и душераздирающим текстом», — отмечается в сообщении телерадиокомпании.

Руководитель PR-отдела телерадиокомпании «Новый Век» Ринат Ахметзянов рассказал, что администрация группы оперативно удалила пост, а также добавил, что попытки взлома страницы в соцсети предпринимались еще несколькими днями ранее, но служба безопасности смогла предотвратить взлом. Сейчас к проблеме подключены компетентные органы, IP-адрес злоумышленников установлен.

В телерадиокомпании предупреждают, чтобы пользователи не теряли бдительность, поскольку фейковый пост был замечен в других группах во «ВКонтакте».

«Еще раз хочу поблагодарить тех, кто в этой ситуации понял, с чем мы имеем дело, и не стал массово репостить сообщение мошенников. Благодаря этому, хакерская активность не привела к каким-то разрушительным последствиям, как это могло бы произойти. Спасибо нашим подписчикам!» — отметил руководитель PR-отдела телерадиокомпании «Новый Век» Ринат Ахметзянов.

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