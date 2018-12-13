На 72 млн рублей из бюджета РТ в центре Казани восстановлено здание конца XIX века

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В центре Казани восстановлено историческое здание 1867 года постройки, на реконструкцию которого из бюджета республики было выделено 72,8 млн рублей. О проделанной работе и новой функции дома как Центра культуры кряшен рассказал заместитель директора «Главного инвестиционно-строительного управления РТ» Станислав Шырыбыров.

«Площадь здания составила 1054,5 квадратного метра — это два этажа и техподполье, где сейчас расположилась столовая. Все приведено в нормативное состояние по всем действующим СНИПам. Также приобрели оборудование, мебель новую», — пояснил собеседник.

Он также рассказал, что реконструкция здания в Старо-Татарской слободе на Худякова, 11 началась в 2016 году. Дом к тому времени находился в аварийном состоянии, когда от него «фактически остались только стены». Строители усилили фундамент, заменили перекрытия, обновили кровлю, заменили окна. Отремонтировали, утеплив, и фасад, благоустроили территорию.

С 2008 года это муниципальное здание находится в долгосрочной аренде Общественной организации кряшен РТ. Однако прежде чем «заселиться» сюда, общине требовалось подготовить проект реконструкции бывшего аварийным уже тогда дома и провести капитальный его ремонт. Предыдущими пользователями исторического дома были Хоровая гимназия мальчиков (до 2000-х годов) и церковно-приходская школа (до 1930-го года) при кряшенском приходе по соседству — Тихвинской церкви Божией Матери.

Деньги на реконструкцию здания под Центр культуры кряшен по Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан были выделены в 2016 году. Тогда же начались работы.

Сейчас в обновленном здании около 25 помещений. В подвале находятся буфет, гардероб, мастерская. На первом этаже — конференц-зал, информационно-издательский комплекс, кабинеты для администрации и организаций, музей. На втором разместятся библиотека, зал хореографии, звукозаписи, класс воскресной школы, пошивочная мастерская.

«Зданию больше 140 лет: здесь нужны были очень серьезные работы. И были высокие требования, потому что это исторический центр города — нужно было соблюсти множество законов и положений. Сейчас здесь есть все условия для занятий детей, в том числе студия звукозаписи, куда могут приехать фольклорные коллективы из деревень. А еще небольшая костюмерная, где будут этнически грамотные костюмы. И мы сможем шить их, консультировать по пошиву, проводить мастер-классы, обучать. Это ведь целая наука — каждый элемент, каждый цветочек и оборочка что-то означает», — поделилась планами использования реконструированного здания руководитель Общественной организации кряшен Татарстана Людмила Белоусова, подчеркнув, что это замечательный новогодний подарок для общины.

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