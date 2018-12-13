Житель Высокогорского района попытался в носке пронести в ИК-3 марихуану

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Парень из Высокогорского района попытался в носке пронести в ИК-3 марихуану, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

В колонии, расположенной в селе Пановка, сотрудники УФСИН и их коллеги из регионального УНК МВД задержали 22-летнего парня. Прибыл он на длительное свидание к своему близкому родственнику.

В процессе личного досмотра в одном из носков посетителя собака учуяла наркотик, спрятанный в резиновый конусообразный сверток.

Экспертиза показала, что молодой человек попытался пронести в колонию 16,4 грамма марихуаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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