В Казани задержали домушника, который выносил из незапертых квартир женские сумки

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Казани задержали вора, который выносил из незапертых квартир женские сумки, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.
Вечером 4 декабря в отдел полиции «Савиново» поступили сразу два сообщения о квартирных кражах в Ново-Савиновском районе города.
Полицейские установили, что злоумышленник заходил в квартиры, двери которых не были заперты, и брал то, что попадалось под руку в коридоре, а именно женские сумочки с деньгами.
В кратчайшие сроки 41-летнего злоумышленника задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».