Новоселы о новом доме в «Салават Купере»: Посмотрели дом – хороший, красивый, всё нравится

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Алексей Залитко). В «Салават Купере» состоялось торжественное заселение участников программы социальной ипотеки в 340-квартирный дом.

Новоселы остались довольны увиденным. Семья Шагимардановых, как и многие другие, с волнением ждала заселения в новую квартиру. Гульназ Шагимардановой вместе с мужем и двумя маленькими детьми приходилось ютиться в маленькой однокомнатной квартире в Казани, а сегодня они получили трехкомнатную.

«Посмотрели дом, хороший, красивый, всё нравится. Самое главное, чтобы было хорошо для детей. Думаю, что года через два-три здесь будет, как, скажем, в Азино, так что надеемся», — сказала она.

В церемонии открытия дома принимали участие заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Владимир Никифоров, первый заместитель руководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов и представитель ООО «Ак Таш» Дмитрий Клыков. Во время официальной части мероприятия приглашенные артисты исполнили татарские песни.

С поздравительной речью выступил Азат Нигматзянов. «Добрый день, будущие жильцы. Я хочу вспомнить те моменты, когда всё это начиналось. Кроме „Ак таш“ здесь еще были другие подрядчики, но как-то не сложилось, остался единственный подрядчик, который действительно хорошо работает и с хорошим качеством сдает дома. Я бы от всей души хотел поздравить строителей, у которых сегодня очередная победа. Я бы пожелал строителям побольше работы, заказчикам — побольше денег, а удовольствие от всего этого получайте вы, будущие жильцы», — заключил первый замруководителя исполкома Казани по градостроительной политике.

Нигматзянов рассказал, что недалеко от дома строится детский сад на 260 мест, а к следующему учебному году будет построен еще один детский сад. Также в четвертом микрорайоне строится школа на 1224 места.

Свои комментарии также дал и Владимир Никифоров. По его словам, строительные работы по введению новых домов продолжаются. На сегодняшний день на строительстве работают 1200 человек. До нового года в «Салават Купере» планируется заселить еще 4 дома. В следующем году «Ак таш» займется вводом 6 домов, помимо этого «Ак барс деволопмент» закончит 3 дома.

Закончилась праздничная церемония традиционным перерезанием красной ленты, после этого жильцы отправились осматривать свои квартиры.

На данный момент, вторая очередь жилого микрорайона «Салават Купере» состоит из 10 домов на 2924 квартиры, в четырех домах жители уже отметили новоселья. Следующим должен стать 102-квартирный дом № 8-6.

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