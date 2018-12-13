За два года в Казани и пригороде нормативное состояние дорог увеличено на 15,9%

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Казанской агломерации 81,5% дорог, или 1365,3 км, соответствует нормативным требованиям. За два года реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, выросла на 15,9%. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

До начала реализации проекта лишь 65,6% дорог в Казанской агломерации соответствовало нормативам. В этом году было отремонтировано 113,72 км дорог, в том числе 18,82 км федеральных, 60,5 км региональных и 34,39 км местных.

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения были установлены 39 светофоров, около 10 км пешеходного ограждения, 19 искусственных неровностей, заменены 256 дорожных знаков.

Федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в Казанской и Набережночелнинской агломерациях с 2017 года. Протяженность дорог Казанской агломерации – более 1674 км.

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