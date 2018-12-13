(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане водителя зажало в «Тойоте» после столкновения с грузовой «ГАЗелью», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром возле села Новая Елань на 216-м километре трассы Казань – Оренбург лоб в лоб столкнулись иномарка и «ГАЗель».

От мощного удара оба автомобиля вылетели с дороги. 35-летний водитель «Тойоты» оказался зажат в разбитом авто.

Спасатели ЗПСО № 7 и пожарные из Нового Кузайкино достали мужчину при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали врачам. Пострадавшего госпитализировали в МСЧ Альметьевска.

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