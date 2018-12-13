Жители Бугульмы с билетом «самолет + автобус» смогут улететь в Москву через «Бегишево»

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Жители Бугульмы, приобретая единый билет «самолет + автобус», теперь смогут летать в Москву через аэропорт «Бегишево», сообщает пресс-служба аэропорта.

«Лоукостер “Победа” запустил услугу Fly&Bus – единый билет “самолет + автобус” – для пассажиров из Бугульмы», – говорится в сообщении пресс-службы.

У выхода из аэропорта «Бегишево» пассажиры, прилетевшие из Москвы, пересаживаются в специальный автобус, который везет их на автовокзал Бугульмы. Оттуда до «Бегишево» также отправляются автобусы.

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