На «Ленфильме» представили татарстанский фильм «Тернистый путь»

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В киноцентре «Ленфильм» состоялся показ документально-биографического фильма «Тернистый путь», приуроченный к 110-летию режиссера Гумара Исмагилова и снятый по сценарию драматурга, публициста Рабита Батуллы. Об этом сообщает Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В основе сюжета лежит реконструкция событий о трагической судьбе Гумара Исмагилова, главного режиссера довоенного Татарского академического театра. Он первым в республике получил в 1935 году высшее режиссерское образование в ГИТИСе и впервые внес в репетиционный процесс театра систему Станиславского.

Режиссер ленты – Леонид Славин впервые восстановил хронологию событий, связанных с его работой в Казани до ноября 1937 года (изгнание из театра) и последующей драмы, происходившей в Крыму в период с 1938 по 1944 год.



Основой для фильма послужили документальные источники – интервью с историками, творческими деятелями, реконструкция событий, охватывающих постреволюционные, военные и послевоенные годы.

Татарстанская общественность Санкт-Петербурга тепло приняла фильм. После показа состоялась дискуссия с членами съемочной группы – режиссером Леонидом Славиным и редактором Дилярой Сафиной.



Рабит Батулла отметил, что Гумара Исмагилова в Татарстане, к сожалению, не помнят. Гумар Исмагилов учился в ГИТИСе у Станиславского, Немировича-Данченко, Москвина, Качалова, Мейерхольда, посещал лекции Луначарского. В Казани молодой режиссер совершил настоящий прорыв в театральном искусстве. На сцене театра им. Г. Камала он поставил спектакли «Квадратура круга», «Город ветров», «За туманом» Шарифа Камала, «Искры», «Ташкыннар» («Потоки») Тази Гиззата, «Зубаржат» Фатиха Сайфи-Казанлы, «Профессор Мамлок» Вольфа, «Галиябану» Мирхайдара Файзи, «Враги» А. М. Горького и другие.

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