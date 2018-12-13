Татар-информ

13 декабря 2018, 21:32

Культура

На «Ленфильме» представили татарстанский фильм «Тернистый путь»

Рекомендуем

Культура

На «Ленфильме» представили татарстанский фильм «Тернистый путь»

Фото: tatspb.tatarstan.ru

В основе сюжета лежит реконструкция событий о трагической судьбе Гумара Исмагилова, главного режиссера довоенного Татарского академического театра.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В киноцентре «Ленфильм» состоялся показ документально-биографического фильма «Тернистый путь», приуроченный к 110-летию режиссера Гумара Исмагилова и снятый по сценарию драматурга, публициста Рабита Батуллы. Об этом сообщает Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В основе сюжета лежит реконструкция событий о трагической судьбе Гумара Исмагилова, главного режиссера довоенного Татарского академического театра. Он первым в республике получил в 1935 году высшее режиссерское образование в ГИТИСе и впервые внес в репетиционный процесс театра систему Станиславского.

Режиссер ленты – Леонид Славин впервые восстановил хронологию событий, связанных с его работой в Казани до ноября 1937 года (изгнание из театра) и последующей драмы, происходившей в Крыму в период с 1938 по 1944 год.

Основой для фильма послужили документальные источники – интервью с историками, творческими деятелями, реконструкция событий, охватывающих постреволюционные, военные и послевоенные годы.

Татарстанская общественность Санкт-Петербурга тепло приняла фильм. После показа состоялась дискуссия с членами съемочной группы – режиссером Леонидом Славиным и редактором Дилярой Сафиной.

Рабит Батулла отметил, что Гумара Исмагилова в Татарстане, к сожалению, не помнят. Гумар Исмагилов учился в ГИТИСе у Станиславского, Немировича-Данченко, Москвина, Качалова, Мейерхольда, посещал лекции Луначарского. В Казани молодой режиссер совершил настоящий прорыв в театральном искусстве. На сцене театра им. Г. Камала он поставил спектакли «Квадратура круга», «Город ветров», «За туманом» Шарифа Камала, «Искры», «Ташкыннар» («Потоки») Тази Гиззата, «Зубаржат» Фатиха Сайфи-Казанлы, «Профессор Мамлок» Вольфа, «Галиябану» Мирхайдара Файзи, «Враги» А. М. Горького и другие.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Санкт-Петербурге состоялся этап I Международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»
Новости дня
23:18
Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2018 года
23:18
Дни венгерского кино в Казани открылись фильмом о Великой Отечественной войне

Фестиваль проходит впервые в кинотеатре «Мир».

23:02
Химия в чистящих средствах «учит» микробов противостоять антибиотикам
22:52
Юристы и адвокаты бесплатно проконсультировали татарстанцев по вопросам законодательства

Всего помощь получили 567 жителей республики.

22:36
В Санкт-Петербурге состоялся этап I Международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

По результатам конкурса члены жюри подвели итоги по разным возрастным категориям и номинациям и наградили победителей.

22:29
Мешавшее огнеборцам проехать к месту пожара в казанском дворе авто очевидцы убрали вручную

Пожар случился в одной из квартир на седьмом этаже дома № 100 в ЖК «Соловьиная роща».

22:20
Школьники Татарстана могут поучаствовать во всероссийском экологическом конкурсе

Российское движение школьников запустило конкурс «На старт, эко-отряд!».

22:04
Кадастровая палата по РТ просит татарстанцев забрать более 60 тысяч «забытых» документов

Невостребованные документы скопились в архиве ведомства за неполных два года.

21:48
Татары Москвы снимут документальный фильм о Мусе Джалиле

Участие в вечере, посвященном памяти Джалиля, приняли поэты, ученые, общественные деятели, активисты студенческих клубов и татарских организаций.

21:32
На «Ленфильме» представили татарстанский фильм «Тернистый путь»

В основе сюжета лежит реконструкция событий о трагической судьбе Гумара Исмагилова, главного режиссера довоенного Татарского академического театра.

21:16
Домогаров, Куценко, Гармаш приедут в Нижнекамск на фестиваль «Своя колея»

Никита Высоцкий опять удивит Нижнекамск – на следующий день после концерта в городе состоится спектакль «Здравствуйте, Владимир Высоцкий».

21:02
ГИБДД планирует определиться с форматом электронных водительских прав в 2019 году
20:42
В новогодние каникулы из Казани к Деду Морозу в Котлас будут ездить детские поезда

В праздники будет введено более 40 дополнительных детских поездов.

20:38
Рустам Минниханов: В 2018 году в Татарстане построено и отремонтировано 420 км региональных дорог

Президент РТ принял участие на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по дорожному хозяйству.

20:32
В Альметьевске выступит звезда Венской оперы Аида Гарифуллина

В программе прозвучат произведения Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и других.

20:10
Главный тренер казанского «Зенита»: В последнее время нам тяжело даются игры с «Кузбассом»

Волейбольная команда «Зенит» провела открытую тренировку перед матчем с «Кузбассом».

19:46
В России могут начать штрафовать за вовлечение детей в несанкционированные акции
19:32
В Татарстане в 2019 году приведут в нормативное состояние опасные участки дорог вблизи школ

В рамках федерального проекта «Единой России» будет обеспечено качественное освещение, асфальтное покрытие, установлены необходимые знаки.

19:22
Мухаметшин в Совфеде поднял вопрос рассмотрения законодательных инициатив регионов в парламенте РФ

Глава парламента РТ считает неправильным не рассматривать инициативы, поддержанные регионами, при отрицательном заключении Правительства.

19:11
Прокуратура Казани помогла женщине-инвалиду получить протез

Жительнице Казани отказали в помощи в территориальном органе Фонда социального страхования РФ.

19:04
В госреестр недвижимости попали границы 106 территорий объектов культурного наследия Татарстана

В едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о границах 306 территорий объектов культурного наследия республики.

18:56
Казанские родители назвали своих детей Властелина, Ричард, Мишель и Нафиса

С 3 по 9 декабря в отделах ЗАГС в Казани зарегистрировали рождение 413 детей.

18:40
В России продолжается отбор молодых профессионалов будущего WorldSkills-2019

В состав сборной по FutureSkills будет отобрано 100 человек для участия на WorldSkills-2019 в Казани.

18:31
За два года в Казани и пригороде нормативное состояние дорог увеличено на 15,9%

В Казанской агломерации почти 82% дорог находятся в нормативном состоянии.

18:29
На месте прорыва водопровода на Латыпова в Казани ведутся ремонтные работы

На глубине двух с половиной метров возле дома № 60 прорвало трубу.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×