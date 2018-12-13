(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура потребовала, чтобы УК отремонтировала кровлю гостиницы в центре Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки сотрудники прокуратуры Вахитовского района выяснили, что здание гостиницы «Коммерческие номера» не эксплуатируется, а его кровля находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником объекта является ООО «Альтаир-Престиж».

«По мнению прокуратуры, обрушение кровли случилось из-за бездействия собственника здания», – сообщил Руслан Галиев.

В итоге прокуратура потребовала у гендиректора управляющей компании устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 23 ноября на улице Баумана с крыши дома № 86 на тротуар рухнула часть кровли. Рухнувшие кирпичи едва не задели прохожих.

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