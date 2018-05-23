Татар-информ

13 декабря 2018, 14:46

Спорт

УНИКС узнал первого соперника по второму этапу Кубка Европы

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Спорт

УНИКС узнал первого соперника по второму этапу Кубка Европы

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В следующий этап Еврокубка Топ-16 выйдут по четыре лучшие команды из четырех групп.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В групповом турнире Кубка Европы осталось провести последний тур, который пройдет 19 декабря. В следующий этап Еврокубка Топ-16 выйдут по 4 лучшие команды из четырех групп. Казанский УНИКС, победитель группы «Д», будет в Топ-16 играть со второй командой группы «А» — это будет либо сербская «Црвена звезда» (Белград), либо испанская «Андорра».

Еще один соперник казанцев определится в последнем туре в группе «С». Здесь масса вариантов — четвертое место могут занять и питерский «Зенит», и сербский «Партизан» (Белград), и турецкий «Тюрк Телеком» (Анкара), и итальянский «Тренто».

В Топ-16 УНИКС сыграет с хорватской «Цедевитой» (Загреб), которая никуда со своего второго места в группе «В» не денется. Примечательно, что один игрок хорватской команды легко сможет провести экскурсию по Казани и «Баскет-холлу», даже на русском языке. Это форвард Марко Банич, который не один сезон провел в УНИКСе. Наш клуб он покинул летом 2017 года, поиграл в Турции в прошлом сезоне и уже по ходу нынешнего сезона вернулся на родину.

19 декабря УНИКС завершит групповой турнир в немецком Франкфурте-на-Майне игрой со «Скайлайнерс». УНИКС с 8 победами и 1 поражением гарантировал себе первое место. Второе место в нашей группе «Д» занимает испанская «Уникаха», 7-2, проигравшая вчера в Казани (84:87), третий «Скайлайнерс», 6-3, четвертый литовский «Ритас», 4-5, пятый черногорский «Морнар», 2-7, и шестой итальянский «Фиат», 0-9. В Топ-16 вышли УНИКС, «Уникаха», «Скайлайнерс» и «Ритас». Последний тур не изменит турнирного положения в нашей группе.

Матчи Топ-16 пройдут с 1 января по 6 февраля. В 1/8 финала Кубка Европы выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

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