Няням и репетиторам продлили налоговые каникулы до 2020 года

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Няням, репетиторам и гражданам, которые оказывают услуги по уборке и ведению хозяйства, продлили налоговые каникулы до 2020 года, сообщает «Российская газета».

Закон, согласно которому люди, занятые подобной трудовой деятельностью, могут не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в 2019 году, был принят сегодня в Госдуме.

Так, граждане в течение указанного периода при легализации своей трудовой деятельности в ФНС смогут не платить налог на доходы физлиц.

В ноябре этого года Президент России Владимир Путин подписал три закона о проведении эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Экспериментальная система налогообложения для самозанятых с начала будущего года будет введена в четырех регионах, в том числе и в Татарстане.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.