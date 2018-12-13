На реабилитацию пострадавших на производствах Татарстана требуется 1,5 млрд рублей в год

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Ежегодно Фонд социального страхования РФ по РТ тратит на реабилитацию пострадавших на производствах Татарстана около 1,5 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей направляется на ежемесячные выплаты. Об этом сообщил сегодня Управляющий ФСС РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин журналистам после церемонии вручения ключей от 24 новых автомобилей пострадавшим на производстве. Он отметил, что жителям республики оказывается всесторонняя помощь.

«Фонд социального страхования РФ по РТ реализует большую программу по поддержке пострадавших на производстве. Это ежемесячная реабилитация, расходы на лекарственное обеспечение, санаторно-курортные учреждения, оплату протезов и технических средств реабилитации», – рассказал Рамиль Гайзатуллин.

Спикер также сообщил, что главной целью работы ФСС РФ по РТ является социальная и профессиональная реабилитация, адаптация людей к новым условиям жизни. Если получивший травму человек не может выполнять свою предыдущую работу, то его переучивают на новую специальность.

Автомобили пострадавшим на производстве людям выделяются на основании индивидуальной программы реабилитации, которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты бюро определяют модификацию машины с учетом индивидуальных физических особенностей человека.

«Это специализированные автомобили под человека, получившего травму. Каждый такой автомобиль уникален и индивидуален. Сегодня мы вручили пострадавшим на производстве 24 автомобиля», — отметил спикер.

За 17 лет ФСС РФ по РТ обеспечило транспортными средствами более 800 татарстанцев. В текущем году новые машины Lada Granta получили 54 человека. Машины даются сроком на семь лет, в течение этого времени ФСС РФ по РТ частично оплачивает капитальный ремонт автомобилей и расходы на бензин.





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