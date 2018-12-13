Татар-информ

13 декабря 2018, 14:08

Экономика и финансы

В Казани выберут 160 лучших инновационных идей для Татарстана

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Экономика и финансы

В Казани выберут 160 лучших инновационных идей для Татарстана

Фото: архив/Александр Эшкинин

В татарстанском конкурсе поучаствовали почти 2 тыс. проектов российских и зарубежных авторов.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Казани выберут 160 победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Об этом рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда (ИВФ) РТ Айнур Айдельдинов. 

«Сегодня расширенный попечительский совет и наблюдательный совет определят 160 победителей. Они получат гранты и премии для завершения своих научно-исследовательских работ, а также стипендии от партнеров», — заявил Айдельдинов. 

Также победители смогут поучаствовать в проекте «Идея 1000» и в программе акселерации, отметил глава ИВФ.

«В этом году на конкурс заявилось 1994 человека — это серьезный индикатор инновационной активности нашего региона. Это говорит о том, что наши молодые талантливые ученые откликаются на этот конкурс, а все меры поддержки в республике направлены в правильное русло», — подчеркнул Айдельдинов.

Большинство заявок на конкурс пришло от татарстанцев, однако проект нашел отклик и от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Благовещенска и Латвии. 

По словам Айдельдинова, конкурс проходит уже в 14-й раз совместно с Академией наук РТ и Министерством образования и науки РТ. Победители определяются в девяти номинациях, в числе которых — «Инновации в образовании», «Молодежный инновационный проект», «Патент года» и другие. 

В этом году организаторы уделили особое внимание ИТ-отрасли и отобрали 57 заявок по новым номинациям: «Национально-технологическая инициатива» и «Цифровая экономика». Среди них предстоит выбрать 15 победителей, сообщил директор ИВФ.

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