Галимова: Более 80% татарстанцев положительно оценивают межнациональный климат в РТ

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Более 80% татарстанцев положительно оценивают межнациональный и межконфессиональный климат в Татарстане. Об этом журналистам рассказала заместитель главы пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Подробнее результаты научных исследований по этой теме будут озвучены на заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

«Более 80% жителей дали положительную оценку состоянию межконфессиональных и межнациональных отношений в республике. Мусульмане, христиане и представители других конфессий чувствуют себя комфортно, — сказала Галимова. — 92% респондентов никогда не сталкивались с ущемлением прав по признаку национальности, языковой или религиозной принадлежности».

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