Школьники Татарстана могут поучаствовать во всероссийском экологическом конкурсе

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Юные экоактивисты Татарстана могут принять участие во всероссийском конкурсе «На старт, эко-отряд!», об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Участникам необходимо создать экологический отряд в школе, экоцентре или в детском объединении, а затем отправить заявку до 1 марта будущего года по адресу eco-otryad@rdcentr.ru.

Помимо основных конкурсных заданий участники могут заработать дополнительные баллы за участие во всероссийских конкурсах и акциях, проводимых Российским движением школьников и его партнерами. Подробнее с положениями конкурса можно ознакомиться на сайте РДШ.

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