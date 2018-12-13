(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Кабардино-Балкарии ликвидировали 4 подпольных завода, на которых подделывали татарстанскую водку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Татспиртпрома».

Совместную операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности «Татспиртпрома» и полицейские Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому округу.

Было ликвидировано четыре подпольных завода, изъято более 32 тысяч бутылок поддельной водки «Ханская» и «Tundra» на более чем семь миллионов рублей.

Участники группы, в которую входило 30 человек, производили и продавали фальсифицированный алкоголь в Нальчике.

«В апреле в Управление экономической безопасности АО “Татспиртпром” поступила информация о том, что на рынке ”Дубки” в Нальчике продаются ”Ханская” и ” Tundra” без акциз по 65 рублей за бутылку. Была произведена контрольная закупка, лабораторные исследования показали, что в бутылках – фальсификат, а на этикетках указан адрес нашей компании», – сообщили в пресс-службе «Татспиртпрома».

Местным полицейским удалось установить, кто и где изготавливает фальсификат, а также где его продают.

Во время обыска были изъяты бутылки с фальсифицированным алкоголем, оборудование для производства и комплектующие. Установлены 25 торговых точек, где продавали поддельную водку.

В ближайшее время 12 организаторам и участникам группы будет предъявлено обвинение по нескольким статьям.

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