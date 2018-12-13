Автозаводской район Набережных Челнов украсят семь елок и новогодняя иллюминация

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). С 20 декабря по 13 января в рамках праздничных новогодних мероприятий для челнинцев в Автозаводском районе будут установлены и украшены семь елок: в парке Победы, бульварах Боровецкий, Шишкинский и Кереселидзе, у торговых центров «Тулпар», «Октябрьский» и «Эссен», сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.



Новогодние праздники начнутся 20 декабря с открытия елки на бульваре Боровецкий, на следующий день на бульваре Кереселидзе состоится программа «Новогодняя сказка!». На Шишкинском бульваре 22 декабря пройдет праздник «Время чудес!», 27 декабря все желающие смогут посетить программу «Новогодние Челны 2019» в парке Победы, а 29 декабря праздничные мероприятия на площади у торгового центра «Эссен» (65 микрорайон).



Зимние каникулы у школьников начнутся с 26 декабря и продолжатся до 8 января. В 71 образовательном учреждении пройдет 668 новогодних праздничных представлений. В учреждениях образования, спорта и подростково-молодежных клубах ежедневно будут работать 14 катков и восемь кортов. Предполагаемый массовый охват населения новогодними и праздничными мероприятиями составит более 30 тысяч человек.



Центральные проспекты, а также 158 жилых домов и 150 стационарных торговых объектов, расположенных вдоль проспектов и улиц Автозаводского района, украсят новогодней иллюминацией.



17 декабря в десяти точках района заработают елочные базары, а 23 декабря прекратят свою работу сельскохозяйственные и гусиные ярмарки, которые работают еженедельно по субботам и воскресеньям на территории Ипподрома.

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