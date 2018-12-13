Татар-информ

13 декабря 2018, 13:32

Общество

Автозаводской район Набережных Челнов украсят семь елок и новогодняя иллюминация

Рекомендуем

Общество

Автозаводской район Набережных Челнов украсят семь елок и новогодняя иллюминация

Новогодние праздники начнутся 20 декабря с открытия елки на бульваре Боровецкий.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). С 20 декабря по 13 января в рамках праздничных новогодних мероприятий для челнинцев в Автозаводском районе будут установлены и украшены семь елок: в парке Победы, бульварах Боровецкий, Шишкинский и Кереселидзе, у торговых центров «Тулпар», «Октябрьский» и «Эссен», сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Новогодние праздники начнутся 20 декабря с открытия елки на бульваре Боровецкий, на следующий день на бульваре Кереселидзе состоится программа «Новогодняя сказка!». На Шишкинском бульваре 22 декабря пройдет праздник «Время чудес!», 27 декабря все желающие смогут посетить программу «Новогодние Челны 2019» в парке Победы, а 29 декабря праздничные мероприятия на площади у торгового центра «Эссен» (65 микрорайон).

Зимние каникулы у школьников начнутся с 26 декабря и продолжатся до 8 января. В 71 образовательном учреждении пройдет 668 новогодних праздничных представлений. В учреждениях образования, спорта и подростково-молодежных клубах ежедневно будут работать 14 катков и восемь кортов. Предполагаемый массовый охват населения новогодними и праздничными мероприятиями составит более 30 тысяч человек.

Центральные проспекты, а также 158 жилых домов и 150 стационарных торговых объектов, расположенных вдоль проспектов и улиц Автозаводского района, украсят новогодней иллюминацией.

17 декабря в десяти точках района заработают елочные базары, а 23 декабря прекратят свою работу сельскохозяйственные и гусиные ярмарки, которые работают еженедельно по субботам и воскресеньям на территории Ипподрома.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На реабилитацию пострадавших на производствах Татарстана требуется 1,5 млрд рублей в год

Новости дня
14:59
В Татарстане водителя зажало в «Тойоте» после столкновения с грузовой «ГАЗелью»

Лобовое столкновение автомобилей произошло на 216-м километре трассы Казань – Оренбург.

14:58
Няням и репетиторам продлили налоговые каникулы до 2020 года
14:46
УНИКС узнал первого соперника по второму этапу Кубка Европы

В следующий этап Еврокубка Топ-16 выйдут по четыре лучшие команды из четырех групп.

14:41
Прокуратура потребовала, чтобы УК отремонтировала кровлю гостиницы в центре Казани

На улице Баумана несколько кирпичей рухнули на тротуар и едва не задели прохожих.

14:40
На реабилитацию пострадавших на производствах Татарстана требуется 1,5 млрд рублей в год

В 2018 году новые машины Lada Granta получили 54 человека, пострадавших на производствах республики.

14:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о конкурсе для студентов-журналистов «Комеш калэм»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:08
В Казани выберут 160 лучших инновационных идей для Татарстана

В татарстанском конкурсе поучаствовали почти 2 тыс. проектов российских и зарубежных авторов.

14:02
В России отзовут более семи тысяч автомобилей Audi
13:40
Галимова: Более 80% татарстанцев положительно оценивают межнациональный климат в РТ

92% респондентов никогда не сталкивались с ущемлением прав по признаку национальности, языковой или религиозной принадлежности.

13:37
В Кабардино-Балкарии ликвидировали 4 подпольных завода, на которых подделывали татарстанскую водку

Оперативники изъяли 32 тысячи бутылок поддельной водки «Ханская» и «Tundra».

13:32
Автозаводской район Набережных Челнов украсят семь елок и новогодняя иллюминация

Новогодние праздники начнутся 20 декабря с открытия елки на бульваре Боровецкий.

13:27
В Казани задержали вора, который с помощью молотка и отвертки вынес из магазина 9 смартфонов

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

13:14
Татарстанцы завоевали 16 медалей на первенстве мира по борьбе на поясах

По итогам первенства татарстанцы заработали 16 медалей – пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

13:09
Очевидцы сняли на видео потоп на улице Латыпова в Казани

Причины инцидента устанавливаются.

13:01
Путин посоветовал студентке из Аксубаево жить честно и помогать людям

Студентка из Аксубаево рассказала Путину о своих добровольческих планах.

12:51
В Татарстане бездомный из-за обиды зарезал и забил табуреткой двух пенсионеров

37-летний ранее судимый мужчина свою вину полностью признал.

12:50
Галимова: Власти РТ заинтересованы в сохранении завода «КЗСК-Силикон»

Казанский Кремль ждет шагов федерального Минпромторга по поддержке обанкротившегося завода.

12:45
Казанский Кремль проведет новогодний корпоратив в театре

Лилия Галимова отметила, что еще неизвестно, на какой спектакль пойдут представители Аппарата Президента РТ, Госсовета и Кабмина.

12:34
Юрий Камалтынов о тарифах ЖКХ: Есть надежда, что РТ это коснется не в той степени, как пишут СМИ

На данный момент Татарстан ожидает ряд решений федерального центра.

12:30
Сервисная выручка в рознице Tele2 ежемесячно увеличивается в 1,5 раза

Tele2 фиксирует рост востребованности неоператорских сервисов в розничной сети Приволжья.

12:22
Глава Совета директоров «Газпрома» проведет в Казани совещание по новым технологиям СПГ

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков проведет в Казани выездное заседание Ассоциации производителей газового оборудования.

12:18
Исполком Казани выделит на поддержку молодежи десять миллионов рублей

Выделенные деньги распределят на гранты для школьников-победителей олимпиад.

12:16
Cотрудники Минсвязи РТ подписали дома престарелых и интернаты на печатные издания

В декаду подписки в Татарстане запустили благотворительную акцию «Дерево добра».

12:10
Пострадавшим на производстве Татарстана вручили ключи от 24 новых автомобилей

За 17 лет ФСС РФ по РТ обеспечило транспортными средствами более 800 татарстанцев.

12:07
Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил коллективу нового главу УФССП по Татарстану

На должность главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Игорь Безуевский назначен приказом Министерства юстиции РФ.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×