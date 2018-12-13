В Казани задержали вора, который с помощью молотка и отвертки вынес из магазина 9 смартфонов

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Казани задержали вора, который с помощью молотка и отвертки вынес из магазина 9 дорогих смартфонов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Рано утром 11 декабря в полицию обратился сотрудник одного из магазинов по продаже сотовых телефонов. Он сообщил, что из помещения неизвестный похитил девять телефонов на сумму свыше 380 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

При осмотре места преступления полицейские установили, что в магазин вор проник с помощью отвертки или ножа. Добычей злоумышленника стали исключительно дорогие телефоны.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина, переодевшись, покидает место преступления. Предполагаемый преступник садится в автомобиль и уезжает.

Оперативникам удалось по горячим следам поймать злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Набережных Челнов. Задержанный рассказал, что преступление спланировал заранее. За несколько дней до кражи он посетил магазин. Позже мужчина, вооружившись отверткой, молотком и сменной одеждой, вернулся в маркет и вынес оттуда 9 телефонов. Мотивом преступления стала острая необходимость в деньгах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия челнинец будет находиться в СИЗО.



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