В Татарстане бездомный из-за обиды зарезал и забил табуреткой двух пенсионеров

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане 37-летний бездомный мужчины из-за обиды зарезал и забил табуреткой двух пенсионеров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«11 декабря в одном из домов в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского района республики обнаружены тела 68-летнего хозяина и его 69-летнего знакомого с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц"», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

Тела убитых обнаружили родственники хозяина дома.

Полицейским по горячим следам удалось установить предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний ранее судимый бездомный мужчина, который полностью признал свою причастность к преступлению.

Задержанный рассказал, что 9 декабря он зашел к своему знакомому в гости попросить алкоголь. Мужчину обругали и прогнали. Он ушел, купил водку, после чего выпил ее и решил вернуться к своим обидчикам.

Хозяин дома и его приятель снова оскорбили гостя. Тогда мужчина схватил нож и ударил им в шею одного из обидчиков. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.

Вторая жертва злоумышленника просила оставить его в покое, но мужчина схватил табуретку и несколько раз ударил ей по голове мужчине, а затем завершил начатое ударом ножа в шею. После этого мужчина ушел, выбросив по дороге орудия преступления.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.



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