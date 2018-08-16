Галимова: Власти РТ заинтересованы в сохранении завода «КЗСК-Силикон»

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Татарстана заинтересованы в сохранении завода «КЗСК-Силикон». Об этом журналистам рассказала заместитель главы пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

На прошлой неделе глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что ведомство окажет поддержку татарстанскому заводу «КЗСК-Силикон».

«Я могу сказать, что власти республики также заинтересованы в том, чтобы все возможные механизмы применялись для того, чтобы предприятие существовало и дальше. Пока ждем, в какой форме будет оказываться поддержка со стороны Минпромторга федерального», — отметила Галимова.

«КЗСК-Силикон» — дочернее предприятие Казанского завода синтетического каучука, созданное для строительства производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год, это вещество в России нигде не производят.

В начале этого года Арбитраж признал «КЗСК-Силикон» несостоятельным.

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