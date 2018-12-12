Казанский Кремль проведет новогодний корпоратив в театре

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанский Кремль проведет новогодний корпоратив в оперном театре. Об этом журналистам рассказала заместитель главы пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«У нас корпоративы проходят в очень интересном формате. Мы пойдем в театр. Это уже много лет практика и Аппарата Президента РТ, Госсовета, Кабинета министров. Так заведено, Рустам Нургалиевич очень поддерживает. Пойдем в театр оперный», — отметила Галимова.

Официальный представитель Казанского Кремля с сожалением отметила, что еще неизвестно, на какой спектакль они пойдут.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.