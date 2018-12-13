Юрий Камалтынов о тарифах ЖКХ: Есть надежда, что РТ это коснется не в той степени, как пишут СМИ

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании президиума парламента Татарстана был поднят вопрос о повышении тарифов ЖКХ. Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов выразил надежду, что «республику это коснется не в той степени, как сейчас об этом пишут в СМИ».

Рассмотреть вопрос о повышении тарифов ЖКХ на 44-м заседании республиканского парламента, которое состоится 19 декабря, предложил депутат Хафиз Миргалимов. «Наши избиратели спрашивают. Нужно, чтобы граждане, особенно в сельской местности, были в курсе, потому что дают разную информацию», – сказал парламентарий.

Абсолютное большинство депутатов с этой информацией знакомо, ответил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. «Если у вашей фракции есть вопросы, мы можем попросить, чтобы справку вам предоставили. И есть надежда, что нашу республику не так сильно это коснется, не в той степени, как сейчас об этом пишут в СМИ. Потому что увеличение незначительное предполагается. Хотя вопросы, безусловно, есть», – подчеркнул он.

«Сейчас мы ждем ряд решений от федерального центра. Поэтому пока конкретно сказать что-либо не сможем. Информация может быть не совсем точная. Решение должно быть уже скоро. А потом с этой информацией можно будет выступить на правительственном часе в парламенте», – добавил вице-премьер – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина заметила, что в начале следующего года пройдет встреча депутатов с населением, на которой эти вопросы можно будет разъяснить.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства России, позволяющее в два этапа провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году.

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