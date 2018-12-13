В Казани обсудят отечественные технологии производства природного газа

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков проведет в Казани выездное заседание Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» и ПАО «Газпром» по вопросу развития отечественных технологий для производств по сжижению природного газа. Об этом журналистам сообщила заместитель главы пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В мероприятии также примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Будут поднимать вопросы использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. В выездном заседании Ассоциации планируют поднять ряд вопросов, в том числе и новые разрабатываемые компрессоры, используемые в технологии СПГ, использование разного вида стали для возведения хранилища для СПГ и так далее. Среди участников — представители Министерства энергетики РФ, Минпромторга России, руководители более 40 компаний», — сказала Галимова.

Официальный представитель Казанского Кремля также подвела итоги перехода к газомоторному топливу в республике за 5 лет. Так, в рамках госпрограммы Татарстан планирует выделить земельные участки общей площадью до 30 га на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и размещение передвижных автомобильных газонаполнительных станций. Решается также вопрос о субсидировании переоборудования не менее 3 тыс. единиц автотранспорта на газомоторное топливо.

«Что касается переоборудования техники, с начала года в республике переоборудовано на газомоторное топливо 1098 единиц различных транспортных единиц. Ожидается, что до конца года эта цифра вырастет до 1150 единиц. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был ниже — 859 единиц. На сегодняшний день в республике всего переоборудовано более 2 тыс. единиц», — озвучила цифры Лилия Галимова.

Кроме того, Зубков примет участие в начале строительства нового производства на «Казанькомпрессормаш».

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