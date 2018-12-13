Путин посоветовал студентке из Аксубаево жить честно и помогать людям

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Студентка из Аксубаевского района Елизавета Крайнова побывала в этом году на торжественном награждении победителей конкурса «Доброволец России 2018» и встретилась там с Президентом России Владимиром Путиным, пишет газета «Аксубаево».



Мероприятие состоялось в рамках Международного форума добровольцев в Ледовом дворце «ЦСКА Арена» в Москве.

Студентка 3-го курса Аксубаевского техникума универсальных технологий является председателем студенческого совета, волонтером движения «Будет чисто». Она по Интернету подала заявку и единственная из Аксубаево прошла конкурс. Во всех начинаниях девушку поддержала ее мама.



В конкурсе приняли участие известные люди – артисты, музыканты, политики, которые награждали авторов лучших проектов. Президент Владимир Путин вручил награду победителю в номинации «Волонтер года».





Елизавете Крайновой удалось лично пообщаться с главой российского государства – в коридорах «ЦСКА Арены» она и еще четыре студента-волонтера встретились с Владимиром Путиным, и каждый рассказал ему о своих планах. На что Президент ответил, что для добрых дел и проектов возраст не имеет значения.



«Неважно, сколько тебе лет. В любом возрасте можно участвовать в волонтерском движении, создавать проекты. Главное быть честным с людьми и помогать каждому в меру своих возможностей», – сказал президент.



После общения с Путиным Елизавета вернулась в село с большим вдохновением. Сейчас у нее множество идей, и шаги к воплощению некоторых уже предприняты. Так, она решила организовать сбор разряженных батареек – пока в стенах техникума. Также девушка хочет установить в большом магазине бокс или контейнер, куда покупатели смогут положить продукты с длительным сроком хранения, а волонтеры раздадут их малоимущим.

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