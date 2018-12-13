(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил коллективу нового главу УФССП по Татарстану. Главным судебным приставом Татарстана стал Игорь Безуевский, сообщается на официальном сайте Правительства РТ.

«Игорь Безуевский долгие годы работает в Службе судебных приставов. Уверен, под его руководством ведомство выполнит все возложенные задачи», – подчеркнул Премьер-министр РТ.

Также Алексей Песошин отметил, что управление ведет серьезную работу по взысканию долгов по налогам, оплате труда, алиментам и т.д. «Служба судебных приставов вносит большой вклад в обеспечение законности и правопорядка в республике», – отметил Алексей Песошин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что приказом Министерства юстиции РФ на должность главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану был назначен Игорь Безуевский.





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