Более двух тысяч литров ядовитой «незамерзайки» изъяли полицейские в Татарстане

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане полицейские изъяли партию незамерзающей жидкости с повышенным содержанием ядовитых веществ, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что некий мужчина наладил производство незамерзающей жидкости. В подпольном цехе оперативники обнаружили емкости для воды, оборудование для смешивания жидкостей, емкости с изопропиловым и метиловым спиртом, станок для закупоривания бутылей, сами емкости для «незамерзайки» и этикетки.

По данным источника, оперативники провели контрольную закупку – приобрели 200 бутылей незамерзающей жидкости на 15 тысяч рублей.

Позже во время обыска сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ обнаружили почти 450 баллонов с более чем двумя тысячами литров самопальной «незамерзайки», а также сырье для ее изготовления, в частности, опасный для здоровья метиловый спирт.

В настоящее время вся партия отправлена на экспертизу, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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