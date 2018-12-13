Cотрудники Минсвязи РТ подписали дома престарелых и интернаты на печатные издания

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Первый заместитель министра информатизации и связи РТ и сотрудники ведомства оформили подписку на издания АО «Татмедиа» для домов престарелых и интернаты Татарстана.

«Любой желающий может подписать на печатные издания из каталога Почты России нуждающегося человека. Я подписал жителей Верхнеуслонского района Татарстана на „Казанские ведомости“, „Ватаным Татарстан“, „Республика Татарстан“ и „Шехри Казан“», — рассказал замминистра Дмитрий Вандюков.

Всероссийская декада подписки проходит с 3 по 14 декабря. Во всех отделениях Почты России любой желающий может выписывать газеты и журналы со скидкой до 40%.

В декаду подписки в Татарстане запустили благотворительную акцию «Дерево добра». Любой желающий может «сорвать» с елки бланк Почты России, в котором указано, какое учреждение на какие издания он подписывает.

Участие в благотворительной акции также приняли директор УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России» Регина Кузнецова, заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России» Светлана Гришина и заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Татмедиа» Эльвира Исмагилова.

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