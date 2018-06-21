Глава Совета директоров «Газпрома» в Казани даст старт строительству нового цеха компрессоров

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков примет участие в начале строительства нового цеха ОАО «Казанькомпрессормаш». Речь идет о производстве крупногабаритных компрессоров, которые являются основным элементом технологии производства сжиженного природного газа (СПГ). В мероприятии также примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом журналистам сообщила заместитель главы пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Новые корпуса займут территорию общей площадью более 15 тыс. кв. м. Там будут также производиться крупногабаритные стартерные детали и корпуса подшипников для высокопроизводительных компрессоров, добавила Галимова. Работу цеха будут обеспечивать более 300 высококвалифицированных специалистов.

«Строительство цеха ориентировано на выпуск уникальных крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт. Он позволит оснащать строящиеся заводы СПГ высокотехнологичным компрессорным оборудованием, что важно, российского производства», — подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

Согласно плану реализации проекта изготовление ключевых компонентов и сборка первых компрессоров в новом цехе начнется уже в 2020 году, подытожила спикер.

Казанский завод компрессорного машиностроения — производитель компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности.

Завод основан в 1951 году. В структуру машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС» входит с 2012 года.

Как ранее сообщал «Интерфакс», завод с недавнего времени владеет поставщиком оборудования для группы «Газпром» на десятки миллиардов рублей — ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации».

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