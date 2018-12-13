Татар-информ

13 декабря 2018, 12:10

ОбществоЗдоровье и среда

Пострадавшим на производстве Татарстана вручили ключи от 24 новых автомобилей

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Пострадавшим на производстве Татарстана вручили ключи от 24 новых автомобилей

Фото: Салават Камалетдинов

За 17 лет ФСС РФ по РТ обеспечило транспортными средствами более 800 татарстанцев.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Белоснежные автомобили Lada Granta для личного пользования получили сегодня 24 жителя Татарстана, пострадавшие на производстве в результате несчастных случаев. Ключи от новых белых машин их владельцам вручил Управляющий ФСС РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин в Казани.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила собравшихся с предстоящими новогодними праздниками и отметила, что вопросы охраны труда — приоритетные в Татарстане. Их держит на постоянном контроле Президент РТ.

«У нас сегодня особенная встреча. Поздравляю всех с Новым годом и желаю удачи на дорогах», — сказала она, обращаясь к автовладельцам.

В числе новых автовладельцев Наталья Кадрова из Пестречинского района. Женщина около 30 лет проработала завскладом на агрофирме «Ак Барс Пестрецы». В 2015 году на нее во время рабочего дня неожиданно наехал автомобиль «КАМАЗ».

«Я шла, а машина наехала на меня задним ходом. Получила травмы обеих ног и с тех пор передвигаюсь на инвалидном кресле. Когда предложили машину, очень обрадовалась. Мне приходится часто ездить по больницам, без машины никак не обойтись. До районной больницы от нашего поселка восемь километров. Большое спасибо Фонду социального страхования за заботу и поддержку», — сказала пострадавшая на производстве.

На торжественной церемонии вручения автомобилей заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева отметила, что в республике много делается для обеспечения доступной среды для инвалидов. В последние годы данным вопросам уделяется значительное внимание со стороны федерального правительства. Она пожелала всем пострадавшим на производстве крепкого здоровья и семейного благополучия.

Специально оборудованными автомобилями в этом году будут обеспечены 54 человека, пострадавшие на производствах республики. Всего на эти цели выделено 23,8 млн руб.

«Автомобиль выдается один раз в семь лет. В период эксплуатации машины ФСС РФ по РТ по заявлению пострадавшего частично оплатит горюче-смазочные материалы. Кроме того, один раз в семь лет автовладелец может провести капитальный ремонт автомобиля в размере до 30% от его стоимости», — сообщил журналистам Управляющий ФСС РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.

Новые машины способствуют медицинской, профессиональной и социальной реабилитации людей. За минувшие 17 лет ФСС РФ по РТ обеспечило транспортными средствами более 800 человек. До 2009 года люди получали автомобили «Ока», но уже с 2009 года жители республики получают автомобили Lada — 2104, 2105, 2107. С 2013 года пострадавшие обеспечиваются автомобилями Lada-Granta.

Автомобили пострадавшим на производстве людям выделяются на основании индивидуальной программы реабилитации, которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты бюро определяет модификацию машины с учетом индивидуальных физических особенностей каждого человека.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Путин посоветовал студентке из Аксубаево жить честно и помогать людям
Новости дня
13:14
Татарстанцы завоевали 16 медалей на первенстве мира по борьбе на поясах

По итогам первенства татарстанцы заработали 16 медалей – пять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

13:09
Очевидцы сняли на видео потоп на улице Латыпова в Казани

Причины инцидента устанавливаются.

13:01
Путин посоветовал студентке из Аксубаево жить честно и помогать людям

Студентка из Аксубаево рассказала Путину о своих добровольческих планах.

12:51
В Татарстане бездомный из-за обиды зарезал и забил табуреткой двух пенсионеров

37-летний ранее судимый мужчина свою вину полностью признал.

12:50
Галимова: Власти РТ заинтересованы в сохранении завода «КЗСК-Силикон»

Казанский Кремль ждет шагов федерального Минпромторга по поддержке обанкротившегося завода.

12:45
Казанский Кремль проведет новогодний корпоратив в театре

Лилия Галимова отметила, что еще неизвестно, на какой спектакль пойдут представители Аппарата Президента РТ, Госсовета и Кабмина.

12:34
Юрий Камалтынов о тарифах ЖКХ: Есть надежда, что РТ это коснется не в той степени, как пишут СМИ

На данный момент Татарстан ожидает ряд решений федерального центра.

12:30
Сервисная выручка в рознице Tele2 ежемесячно увеличивается в 1,5 раза

Tele2 фиксирует рост востребованности неоператорских сервисов в розничной сети Приволжья.

12:22
В Казани обсудят отечественные технологии производства природного газа

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков проведет в Казани выездное заседание Ассоциации производителей газового оборудования.

12:18
Исполком Казани выделит на поддержку молодежи десять миллионов рублей

Выделенные деньги распределят на гранты для школьников-победителей олимпиад.

12:16
Cотрудники Минсвязи РТ подписали дома престарелых и интернаты на печатные издания

В декаду подписки в Татарстане запустили благотворительную акцию «Дерево добра».

12:10
Пострадавшим на производстве Татарстана вручили ключи от 24 новых автомобилей

За 17 лет ФСС РФ по РТ обеспечило транспортными средствами более 800 татарстанцев.

12:07
Премьер-министр РТ Алексей Песошин представил коллективу нового главу УФССП по Татарстану

На должность главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Игорь Безуевский назначен приказом Министерства юстиции РФ.

12:00
Глава Совета директоров «Газпрома» в Казани даст старт строительству нового цеха компрессоров

Изготовление ключевых компонентов и сборка первых компрессоров в новом цехе начнется уже в 2020 году.

11:57
Более двух тысяч литров ядовитой «незамерзайки» изъяли полицейские в Татарстане

Партию самопальной незамерзающей жидкости полицейские отправили на экспертизу.

11:50
Минниханов обсудил с делегатами Еврокомиссии ООН участие Татарстана в международных проектах

Еврокомиссия ООН является одной из пяти региональных комиссий, насчитывает 56 государств-членов.

11:48
В «Салават Купере» состоялось заселение жильцов в 340-квартирный дом

Новоселье отметили в доме № 5 по улице Наиля Юсупова.

11:43
Традиционный концерт Госансамбля песни и танца РТ посвятили юбилярам коллектива

Юбиляру, народной артистке РТ Венере Гараевой вручили высшую награду ВКТ – медаль «За большие заслуги перед татарским народом».

11:42
11 казанских семей получат жилье в неотложном порядке

Депутаты Казгордумы во время XXX сессии обсудили вопрос социальной ипотеки.

11:38
На сбор и утилизацию мусора в Казани дополнительно потратят 152 млн рублей

В Казгордуме изменили городской бюджет на 2018 год и плановый период до 2020 года.

11:33
Предпринимателя из Арского района РТ оштрафовали за падение двух школьников с надувной горки

Свою вину бизнесмен полностью признал и выплатил пострадавшим материальную компенсацию.

11:28
Более 20 вопросов рассмотрят депутаты на заседании Госсовета Татарстана 19 декабря

Парламентарии обсудят 10 республиканских и шесть федеральных законопроектов.

11:15
По улицам Сибгата Хакима и Бондаренко в Казани ограничат движение в новогодние праздники

Около Центра семьи «Казан» установят главную городскую елку.

11:03
В Татарстане на территории ПАО «Танеко» от удара током погиб рабочий

По факту гибели мужчины начата доследственная проверка.

11:00
В следующем году бюджет Казани превысит 23 млрд рублей

Городские власти намерены увеличивать казну на протяжении следующих трех лет.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×