В «Салават Купере» состоялось заселение жильцов в 340-квартирный дом

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Алексей Залитко). В «Салават Купере» состоялось торжественное заселение работников бюджетных и социальных организаций в 340-квартирный дом.

С новосельем жильцов поздравил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Владимир Никифоров.

«Добрый день, дорогие друзья, хоть сегодня и 13 число, но для вас, я считаю, это счастливый день. Надеюсь, вы надолго его запомните, мы сдаем очередной дом, до Нового года еще 4 дома планируем сдать. Дальше будет у вас тут весело, стройка закончится, надеюсь, квартиры всем понравятся с хорошим качеством, застройщик очень хороший здесь, „Ак Таш“. Хотелось бы им отдельное спасибо сказать, что в срок и с нормальным качеством сдают дома. Поздравляю вас с новосельем! Желаю вам всего самого наилучшего!» — поздравил жильцов Никифоров.

С 2005 года по настоящее время в рамках программы социальной ипотеки были обеспечены жильем 113,5 тыс. семей из Татарстана, из которых в 2018 году — 6,3 тыс. семей.

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