Минниханов обсудил с делегатами Еврокомиссии ООН участие Татарстана в международных проектах

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, обсудив перспективы участия республики в проектах Еврокомиссии. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Стороны обсудили перспективы сотрудничества, участия Татарстана в проектах Европейской экономической комиссии ООН», – сказали в пресс-службе.
Встреча Президента РТ с делегацией прошла в Доме Правительства РТ, в ней принял участие заместитель председателя Бюро по государственно-частному партнерству ЕЭК ООН – представитель Российской Федерации Хафиз Салихов.
Европейская экономическая комиссия ООН была создана в 1947 году для содействия развитию экономического сотрудничества между странами-членами этой комиссии. Является одной из пяти региональных комиссий Организации экономического и социального развития ООН. Организация насчитывает 56 государств-членов.