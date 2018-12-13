11 казанских семей получат жилье в неотложном порядке

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Список из 11 казанских семей на внеочередное получение социальной ипотеки утвердили на XXX сессии Казанской городской думы.
В список вошли семьи, пострадавшие от пожара, семьи, в которых есть ребенок-инвалид, а также граждане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. В список также включены работники муниципальных учреждений, которые не имеют иной возможности решения своего жилищного вопроса.
Граждане из утвержденного списка вправе выбрать квартиры, не дожидаясь общего трехгодичного срока получения.