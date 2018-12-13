На сбор и утилизацию мусора в Казани дополнительно потратят 152 млн рублей

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). На процедуры по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) татарстанской столице выделят дополнительные 152 млн рублей. Об изменениях в городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов стало известно в ходе ХХХ сессии Казгордумы.

По словам докладчиков, в соответствии с нормативными актами РТ для Казани предусмотрена дополнительная финансовая помощь на уровне 442,1 млн рублей. Значительная часть этих средств должна пойти на работу с городским мусором.

«На участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 152,4 млн рублей», — отметил спикер.

Еще 49 млн рублей дополнительно уйдет на финансовое обеспечение трех новых образовательных учреждений (лицей № 182, гимназию № 183 и среднюю школу № 184). Чуть меньше — 43,7 млн рублей— городские власти дополнительно выделят на уплату налога на имущество.

На приемку и ввод в эксплуатацию социально-культурных объектов дадут еще 17,8 млн рублей. Дополнительное финансирование (5,8 млн рублей) ждет и ДК в жилом массиве Отары.

Остатки средств пойдут на детско-юношескую спортшколу «Савиново» (467 тыс. рублей), установку городских памятников, благоустройство территорий и другие цели.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.